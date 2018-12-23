Son Dakika Haberleri: Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu

58 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, evinde ve otomobilinde toplam 11 gram eroin ile 1 ecstasy hap ele geçirilen H.Y., gözaltına alındı.

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, evinde ve otomobilinde toplam 11 gram eroin ile 1 ecstasy hap ele geçirilen H.Y., gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Çamköy Mahallesi'nde yaşayan H.Y.'nin evinde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine dün H.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramada bir dozluk olarak paketlenmiş 25 parça halinde toplam 11 gram eroin ve 1 ecstasy hap ele geçirildi. H.Y., gözaltına alındı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:02 Kaynak: DHA

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