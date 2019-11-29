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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Fethiye'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.


Ekipler tarafından belirlenen 5 adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 parça halinde 33.70 gram esrar, bir miktar skunk ile 3 ruhsatsız tüfek ile 22 adet fişek ele geçirildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.G. ile A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.G çıkıldığı mahkemece tutuklanırken A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda kimliği belirlenen Mısır vatandaşı bir şüphelinin ise arandığı bildirildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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