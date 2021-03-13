Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Antalya'dan lüks araçla ilçeye tatile gelen İ.E. ve M.Y'yi takibe alan polisler, şüphelilerin kaldığı aparta operasyon düzenledi. Baskın anında yok edilmeye çalışılan ve çatı arasına gizlenmiş üç parça halinde bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????