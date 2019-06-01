Son Dakika Haberleri: Fethiye'de uyuşturucuya 2 gözaltı
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Fethiye'de uyuşturucuya 2 gözaltı

14 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fethiye'de uyuşturucuya 2 gözaltı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, dün öğle saatlerinde, Kayaköy Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği Çimen'in de destek verdiği aramada 1 kilo 50 gram skunk, 50 gram likit esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda F.T ve M.D.Y. gözaltına alındı. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:59 Kaynak: DHA
Jandarma, Fethiye, Güncel
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