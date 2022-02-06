Fethiye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Fethiye Belediyesi ile hayvanseverler ilçenin yüksek kesimlerinde kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.??????? Ekipler tarafından 1200 rakımlı Nif Mahallesi kırsalına yeşillikle 70 kasa domates bırakıldı.

Hayvanseverlerden Ayten Aktepe, gazetecilere, bölgede kar kalınlığının yer yer bir metre olduğunu söyledi. Yem bıraktıkları noktalarda tavşanların ayak izlerine rastladıklarını anlatan Aktepe, "Umarım bıraktığımız yiyecekler onların kışı daha hafif geçirmesini sağlar." dedi.