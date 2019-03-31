Fethiye'de Yabancı Uyruklu Vatandaşlar da Oy Kullandı
46 dakika önce
- Fethiye'de yabancı uyruklu vatandaşlar da oy kullandıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesine yıllar önce yerleşmiş ve Türk vatandaşlığına geçmiş yabancı uyruklu vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.
- Fethiye
'de yabancı uyruklu vatandaşlar da oy kullandı
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye İlçesine yıllar önce yerleşmiş ve Türk vatandaşlığına geçmiş yabancı uyruklu vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ölüdeniz Mahallesi
'nde oturan çoğunluğu İngiliz uyruklu seçmenler, Ölüdeniz İlkokulu'nda sandık başına gitti. Okula gelerek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar, daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı.
8 yıldır Türkiye
'de yaşayan İngiliz ve Türk vatandaşı Susan Kasın, ikinci kez oy kullandığını söyledi. Kasım, Türkiye'yi, Fethiye'yi çok sevdiğini ve oyunu kullandığını belirtti. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Kasım, "Burada çok mutluyum. Türkiye'de ikinci defa oy kullandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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