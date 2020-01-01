Fethiye'de yabancılar, yardım için kostümlerle denize girdi - Son Dakika
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Fethiye'de yabancılar, yardım için kostümlerle denize girdi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar için Çalış Plajı'nda kostümlerle denize girdi.

Fethiye'de yabancılar, yardım için kostümlerle denize girdi, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar için Çalış Plajı'nda kostümlerle denize girdi.


Çalış Children, Charity Animal Aid adlı derneklere maddi destek sağlamak amacıyla bir araya gelen yerleşik yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar, sokak hayvanlarına bağış toplamak için renkli kostümlerle dakikalarca suyun soğukluğuna aldırmadan denizde yüzdü. Çok sayıda vatandaş ise bu anı cep telefonlarıyla kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.


Giydikleri renkli kostümlerle Çalış Sahili'nde bir araya gelen çoğu İngiliz uyruklu yerleşik yabancılar, denize koşarak hem yeni yılı kutladılar, hem de yardıma muhtaç Türk çocuklarına ve sokak hayvanlarına destek için denizde yüzdü. Çalış Çocuklara Yardım Derneği organizasyonu için bir araya gelen yerleşik yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar, engelli çocuklar ve hayvanlar için bağış topladı.


Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, etkinliği her yıl 1 Ocak'ta düzenlediklerini söyledi.


Etkinliğe katılanların giydikleri ilginç kostümlerde 5 dakika denizde kaldığını anlatan Harrower, "Buradan toplanan paralar, yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları için harcanıyor. Etkinliğe katılım her geçen yıl daha da artıyor" dedi.


Etkinliği izleyen Öznur Göktaş, "İlçede yaşayan yabancı uyrukluların Türkiye'deki yardıma ihtiyacı olanlar için etkinlik düzenlemeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bu etkinliği her yıl katılıyorum" dedi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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