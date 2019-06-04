Son Dakika Haberleri: Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi
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Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde plajlar, Ramazan Bayramı tatiliyle dolmaya başladı.

Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde plajlar, Ramazan Bayramı tatiliyle dolmaya başladı. Adrenalin tutkunları yamaç paraşütleriyle gökyüzünü renklendirdi.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek ilçeye gelen tatilciler tarafından dolduruldu. Bazı tatilciler denize girip serinlerken, bazıları da bronzlaşmak için güneşlendi. Adrenalin tutkunları da yamaç paraşütleri ile gökyüzünü renklendirdi. Yamaç paraşütü yapanların sevinç çığlıkları, kumsaldan duyuldu. Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan havalanan paraşütçüler ardı ardına Belcekız Plajı'na iniş yaptı.
Öte yandan, Fethiye'de drone destekli trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
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