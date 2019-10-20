Son Dakika Haberleri: Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan gösteri için yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan İranlı pilot Mohammadaref Ebrahimi (43), kayalıklara düşerek yaralandı.

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan gösteri için yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan İranlı pilot Mohammadaref Ebrahimi (43), kayalıklara düşerek yaralandı.

İranlı Mohammadaref Ebrahimi, 20'nci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin son gününde akrobasi gösterisi yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metre pistinden single (tekli) uçuş yaptı. Ebrahimi, pistten kalkışının ardından henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. Diğer pilotların, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. JAK timi tarafından piste taşınan yaralı pilot, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebrahimi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Babadağ, Fethiye, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
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