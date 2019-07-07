Fethiye'de yangın: zeytinlik ve kereste deposu kül oldu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zeytin bahçesi ile kereste deposu alevlere teslim oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zeytin bahçesi ile kereste deposu alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:59 Kaynak: İHA
Yeni Mahalle'deki 1228 sokakta bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın zeytin bahçesi ile yanında bulunan kereste deposuna sıçradı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne yangın söndürme arazözleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Zeytinliğin sahibi Yusuf Salman, "Yangın haberi geldiğinde atölyemde idim. Bahçemdeki 300 zeytin ağacının çoğu yangından zarar gördü. Sorumluların bulunmasını istiyorum" dedi. - MUĞLA
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