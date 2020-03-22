Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı - Son Dakika

Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı

16 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancılara, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneğince (ÇALIŞ-DER)...

Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancılara, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneğince (ÇALIŞ-DER) yardım edilebileceği bildirildi.

ÇALIŞ-DER Başkanı ve otel İşletmecisi Mete Ay, sosyal medya hesabından, bölgede yaşayan İngilizlerden 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirtti.

Evde kalınması için çağrıda bulunan Ay, "Bu yaş grubundakiler şu süreçte dışarıya çıkamayacaklardır. İhtiyaçlarınızı size getirebilecek bir yardımcı veya tanıdığınız yoksa '0532 311 07 81' numarasından derneğimizi arayabilirsiniz. Size yardımcı olabiliriz." paylaşımını yaptı.

Fethiye'de yıl boyunca yaşayan 65 yaş üstü yabancıların yardımına hazır olduklarını, dernek üyeleriyle nöbetleşe onların ihtiyaçlarını gidereceklerini aktaran Ay, zor günleri uyulması gereken kuralları yerine getirerek atlatıp, turizm sezonunu da güzel geçireceklerini ifade etti.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz         
12:07
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim         
11:00
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi         
12:32
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 17:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]