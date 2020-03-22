Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancılara, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneğince (ÇALIŞ-DER) yardım edilebileceği bildirildi.

ÇALIŞ-DER Başkanı ve otel İşletmecisi Mete Ay, sosyal medya hesabından, bölgede yaşayan İngilizlerden 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirtti.

Evde kalınması için çağrıda bulunan Ay, "Bu yaş grubundakiler şu süreçte dışarıya çıkamayacaklardır. İhtiyaçlarınızı size getirebilecek bir yardımcı veya tanıdığınız yoksa '0532 311 07 81' numarasından derneğimizi arayabilirsiniz. Size yardımcı olabiliriz." paylaşımını yaptı.

Fethiye'de yıl boyunca yaşayan 65 yaş üstü yabancıların yardımına hazır olduklarını, dernek üyeleriyle nöbetleşe onların ihtiyaçlarını gidereceklerini aktaran Ay, zor günleri uyulması gereken kuralları yerine getirerek atlatıp, turizm sezonunu da güzel geçireceklerini ifade etti.