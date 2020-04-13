Fethiye'de yaşayan İngilizler, İngiltere'ye gönderilen tıbbi yardım için teşekkür etti - Son Dakika

Fethiye'de yaşayan İngilizler, İngiltere'ye gönderilen tıbbi yardım için teşekkür etti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngilizler, Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı İngiltere'ye yolladığı tıbbi yardımlara çektikleri videolarla teşekkür etti.

Fethiye'de yaşayan Mick Scarsbrook çektiği videoda, "Zaman, zaman Türkiye basında kötü lanse ediliyor fakat durum öyle değil. Bir kriz anında Türkiye, diğer ülkelere yardım eden ilk ülkeler arasında bulunuyor. İngiltere'ye yardım ettiği için de teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Emekli hemşire Carol Vaughan da, "Türkiye'ye tıbbi yardım yaptığı için teşekkür ederim. Bu erzaklar her gün virüsle mücadelenin ardından evine dönenen sağlık ekipleri için çok faydalı olacaktır" dedi.



Teşekkürler Türkiye

Emekli hemşire Angele Sowten ise, çektiği videoda şu söyledi; "Bu kriz sırasına meslektaşlarımın günlük ortaya koyduğu işleri için çok minnettarım. Türkiye hükümetinin sağladığı destek dolayısıyla çok mutluyuz. Türkiye ikinci evim olduğu için de gururluyum. Hepimizin hayatı önemli, bu işte beraberiz. Teşekkürler Türkiye"

Türkiye'ye ilk olarak 31 yıl önce geldiğini anlatan ve 15 yıldır ilçede yaşayan Jan Jones, Fethiye'nin ikliminin yanı sıra Türklerin iyiliği ve yardımseverliğini kendilerini etkilediğini ve ilçeye yerleşmeye karar verdiklerini söyledi.

Türk hükümetinin İngiltere'ye yarımından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Jones, "Şu anda birçok ülke krizle başa çıkmaya çalışıyor. Hükümetin bize yaptığı yardım için minnettarız ve açıkçası yardım etmesine şaşırmadım. Tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz" Diye konuştu.