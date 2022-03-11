Fethiye'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Fethiye'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

11.03.2022 17:07
Fethiye'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İlçede yerleşik yaşayan bir grup Ukraynalı, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nin önünde toplandı.

Ellerinde Ukrayna bayrağı ve dövizler taşıyarak Rusya'nın saldırısına tepki gösteren protestoculara, bazı Türkler de destek verdi.

Valentina Kadıoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın 16 gündür devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın, dili ve özgürlüğünün yok olmasına izin vermeyeceğini ifade eden Kadıoğlu, "Verimli Ukrayna topraklarının bir santimetresi düşmana verilmeyecektir. İnsanlığa karşı suç işliyorlar. Rus işgalciler sivillere ateş açıyor. Evler, hastaneler, okullar bombalanıyor. İki gün önce bir doğum ve çocuk hastanesine saldırı yapıldı. Ukraynalılar bu savaşı hem barışçıl yoldan hem de savaşarak durdurmak için ellerinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Kadıoğlu, Türkiye'nin savaşın durması için elinden geleni yaptığını da belirtti.

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Ukrayna, Fethiye, Muğla, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti - Son Dakika


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