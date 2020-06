Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor - Son Dakika

Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu ve hazırlıklarını tamamladığı 100 Yaş Evi önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde sonra bu kez de Fethiye ilçesinde hazırlıklarını tamamladığı 100 Yaş Evi'ni hizmete açacak.

İl genelinde yatırımlarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu ve hazırlıklarını tamamladığı 100 Yaş Evi'nin önümüzdeki süreçte hizmete girecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımıyla açılışı planlanan Fethiye 100 Yaş Evi, 60 yaş ve üstü vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebilecekleri, yeni dostluklar kurabilecekleri ve sosyal aktivitelerini arttırabilecekleri bir merkez olarak hizmet verecek.

Hizmetlerden 60 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar Faydalanacak

Ana amacı yaşlı vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması ve üretkenliğinin devam ettirilmesi olan proje kapsamında oluşturulan evdeki hizmetlerden 60 yaş ve üzeri vatandaşlar faydalanacak. Evin içerisinde sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmalarının yapılabileceği atölyeler de bulunuyor. Hafta içi her gün hizmet verecek olan 100 Yaş Evi'nde üyelerin belirli günlerde şeker ve tansiyon ölçümleri de yapılacak.

Birçok Etkinliğe Ev Sahipliği Yapacak

Konukların kaliteli zaman geçirebilecekleri, sağlıklı yaş alma ve yaşlılık eğitimlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de alabilecekleri Fethiye 100 Yaş Evi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 100 Yaş Evi'nde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça),Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Başkan Gürün: "Burası yaşanmışlıkla yeni yaşam arasında bir köprü"

Fethiye 100 Yaş Evi'nde toplumun her yaştan kesiminin buluşacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Yaşlılarımız sadece kendi yaşıtlarıyla değil bu tesisimizde her yaştan vatandaşımızla birlikte olacak, paylaşacak, orada dede torun, nine torun, baba oğul ilişkisi kuracak. Onlardan hikayeler dinleyecekler ve bu hikayeler toplumsal hafızaya kaydedilmiş olacak. Muğla'mızda yaşlılarımız mutlu, ömürleri uzun ve herkesin yüzü gülüyor. Çünkü Muğla özgürlükler kenti. Herkes istediği gibi yaşayabiliyor. İstediği gibi düşünebiliyor, istediği gibi konuşabiliyor, giysisi kendine has olabiliyor. Kimse bu durumlarda kötü davranmıyor, sadece farklılık olarak görüyor ve kimse kimsenin özel hayat ve alanına müdahale etmiyor. Bu büyük bir zenginlik. 100 Yaş Evi bu düşündüğümüz şekilde eski yaşanmışlıkla yeni yaşamın arasında bir köprü. Bize çok şeyler veren ve her şeyimizi borçlu olduğumuz yaşlılarımızı burada yine huzur içinde, geleceğe başka hedeflerle yürüyen toplumun bireyleri olarak yaşatmayı amaçlıyoruz. İlkini Menteşe ilçemizde hayata geçirdiğimiz 100 Yaş Evi kısa sürede yaşlarının en olgun çağındaki hemşerilerimizin beğenisini kazandı ve birçok etkinliğe, projeye ev sahipliği yaptı. Diğer ilçelerimizden de bu hizmet için talep geldi ve güzel Fethiye'mizde 100 Yaş Evi'mizin Muğla'daki ikinci şubesini açıyoruz" dedi.