Fethiye'de yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Kaza yapan otomobilin başka bir otomobille yarış yaptığı iddia edilmişti. - MUĞLA

Edinilen bilgiye göre, Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran 'a çarptıktan sonra kaçan 48 AFA 836 plakalı otomobil sürücüsünün R.H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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