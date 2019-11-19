Fethiye'de yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu bir işçi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu 15 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.



Kaza, Göcek Mahallesi Büngüş mevkiindeki tekne bakım yerinde meydana geldi. Tekne bakım işçisi Ünal Şahin (41), kıyıda bağlı vaziyette bulunan yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı. Şahin bakım yaptığı sırada direk aniden devrildi. Direkle birlikte 15 metre yükseklikten düşen Şahin, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Şahin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şahin'in cenazesi Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA