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Fethiye'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

20 dakika önce

Fethiye'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Fethiye'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza; Göcek Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan Turgay Kırış idaresindeki 48 BB 3427 plakalı yolcu minibüsü, Kadir Ereli yönetimindeki 71 KE 450 plakalı otomobille çarpışması sonucu devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Ereli ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü ve minibüste yolcu olarak bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki hastaneler kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fethiye'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Fethiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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