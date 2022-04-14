Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi

14.04.2022 13:49
Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yunusun tur teknesine kısa süre eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yunusun tur teknesine kısa süre eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ölüdeniz açıklarında tatilcileri gezdiren tekneye bir yunus yaklaştı. Tekneye bir süre eşlik eden yunusun hareketleri turistler tarafında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunus, birkaç dakika sonra mavi sularda gözden kayboldu. Görüntülerde, yunusun teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi yer alıyor.

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Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi - Son Dakika
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