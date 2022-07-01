Bölgeye ulaşan JAK Timi tarafından ilk müdahalesi yapılan İngiliz turist daha sonra Gemiler Koyu mevkisinde 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Fethiye, turist, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı - Son Dakika

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