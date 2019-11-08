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Fethiye'de zabıtadan sivil dilenci timi

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, belediyenin zabıta ekiplerince sivil dilenci timi kuruldu.

Fethiye'de zabıtadan sivil dilenci timi, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, belediyenin zabıta ekiplerince sivil dilenci timi kuruldu. Tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencilere göz açtırmadı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son zamanlarda halktan gelen şikayetleri dikkate alarak, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik tim oluşturdu. Sivil giyinen 4 kişilik tim, özellikle cami bahçeleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerleri dolaşıyor. Gördükleri dilenci ve seyyar satıcılara müdahale ediyor. Halkın huzuru için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, "Vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak, bunu meslek edinmiş insanalar gittikçe çoğalıyor. Bunlara karşı bir çalışma içerisine girdik. Vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Fethiye Belediyesi, Fethiye, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
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