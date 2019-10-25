Son Dakika Haberleri: Fethiye'deki bıçaklı kavga - 2 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Fethiye'deki bıçaklı kavga - 2 zanlı tutuklandı

Fethiye'deki bıçaklı kavga - 2 zanlı tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta bir iş yerinin önünde 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgayı yatıştırmaya çalıştığı iddia edilen Barış Bektaş, bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Bektaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bektaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O, S.K, F.E. ve H.Ç, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç. ile S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye'deki bıçaklı kavga - 2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi, Fethiye, Muğla, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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