Son Dakika Haberleri: Fethiye'deki cinayet - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı
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Fethiye'deki cinayet - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

58 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen Fikret Ö. ile İsmail Işık, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir otelde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö. Işık'ı bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Fikret Ö. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Işık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikret Ö. ise çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Fethiye'deki cinayet - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:25 Kaynak: AA
Ölüdeniz Mahallesi, İsmail Işık, Muğla, Fethiye, Güncel
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