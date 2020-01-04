Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor - Son Dakika

Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor

7 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, botlarının batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği faciada denizde kaybolan 7 kişi için başlatılan arama- kurtarma çalışması bugün de sürdü.

Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, botlarının batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği faciada denizde kaybolan 7 kişi için başlatılan arama- kurtarma çalışması bugün de sürdü.

Kızılada açıklarında, geçen perşembe günü saat 01.30 sıralarında, sahil güvenliğe içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu bildirildi. Bölgeye dalış timi, 3 sahil güvenlik botu, sahil güvenlik uçağı ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Aramalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, sahil güvenlik botuyla, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. 8 kaçak göçmenin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, uyruk ve kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen lastik bot ise, sahil güvenlik uçağı tarafından belirlenerek denizden çıkarıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 sahil güvenlik botu, sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik uçağı ve dalış timi çalışmalara katılıyor. Denize düşen göçmenlerin akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı, arama-kurtarma çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, deniz yüzeyinde ve su altında geniş kapsamlı arama yaptığı kaydedildi.


Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
21:10 Silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
21:10 Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:08 Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki 20 yıllık mayınlar temizlendi - Son Dakika
21:05 Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
21:05 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika
20:14 Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]