Fethiye'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen üç zanlıdan M.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı

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