Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla dün yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen üç zanlıdan M.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 112 düzensiz göçmen dün yakalanmış, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fethiye'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika