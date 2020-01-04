Fethiye'deki kaçak göçmen faciasında kayıplar aranıyor - Son Dakika
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Fethiye'deki kaçak göçmen faciasında kayıplar aranıyor

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 8 göçmenin öldüğü faciada denizde kaybolan 7 kişinin bulunması için arama- kurtarma çalışması bugün de sürdü.

Fethiye'deki kaçak göçmen faciasında kayıplar aranıyor, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 8 göçmenin öldüğü faciada denizde kaybolan 7 kişinin bulunması için arama- kurtarma çalışması bugün de sürdü.

Kızılada açıklarında, geçen perşembe günü saat 01.30 sıralarında, içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu, Sahil Güvenlik'e ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye dalış timi; 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri ile sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, Sahil Güvenlik Botuyla, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. 8 kaçak göçmenin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, uyruk ve kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen lastik bot ise, Sahil Güvenlik uçağı tarafından belirlenerek denizden çıkarıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik uçağı ve dalış timi çalışmalara katılıyor. Denize düşen göçmenlerin akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı, arama-kurtarma çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, deniz yüzeyinde ve su altında geniş kapsamlı arama yaptığı kaydedildi.


Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
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