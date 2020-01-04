Fethiye'deki kaçak göçmen faciasında kayıplar aranıyor - Son Dakika

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik uçağı ve dalış timi çalışmalara katılıyor. Denize düşen göçmenlerin akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı, arama-kurtarma çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, deniz yüzeyinde ve su altında geniş kapsamlı arama yaptığı kaydedildi.

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