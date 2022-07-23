Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki turist kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki turist kurtarıldı

23.07.2022 11:17
Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki turist kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan iki Rus turist, yaklaşık 4 saat süren operasyonla indirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan iki Rus turist, yaklaşık 4 saat süren operasyonla indirildi.

İlçeye tatile gelen Marina Nikolava ve Elizaveta Bocharova, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde patikada yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yolu kaybeden ikili, kayalıklarda mahsur kaldı.

Turistlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki turist bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen turistler tatil yaptıkları otele bırakıldı.

???????

YORUMLAR
500
Eski sevgilisini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Eski sevgilisini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Kaynak: AA

Fethiye, turist, Marina, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki turist kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:48 Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 11:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki turist kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement