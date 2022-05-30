FETHİYE'DEKİ MÜSİLAJ OPERASYONU'NDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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FETHİYE'DEKİ MÜSİLAJ OPERASYONU'NDA 3 TUTUKLAMA

30.05.2022 12:55

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Müsilaj Operasyonu'nda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Müsilaj Operasyonu'nda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca turizm sezonu öncesi sahil şeridinde bulunan turizm kentlerindeki suç örgütlerine yönelik başlatılan Müsilaj Operasyonu sürüyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 26 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 250 fişek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden R.Y., Ü.Ç. ile H.M. tutuklandı, 11 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETHİYE'DEKİ MÜSİLAJ OPERASYONU'NDA 3 TUTUKLAMA
FETHİYE'DEKİ MÜSİLAJ OPERASYONU'NDA 3 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Fethiye, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: FETHİYE'DEKİ MÜSİLAJ OPERASYONU'NDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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