Fethiye'deki müzik festivaline Valilik iptali - Son Dakika
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Fethiye'deki müzik festivaline Valilik iptali

23.08.2022 17:50
Fethiye'deki müzik festivaline Valilik iptali

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Festival 1-4 Eylül günleri arasında düzenlenecekti.Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.

Valiliğin kararına tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Alınan kararın gerekçesi yok. Kendilerine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor" dedi.

Karaca, Milyon Fest Fethiye'nin iptal edilmesine ilişkin "Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah Valilik'ten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, Valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendilerine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum" dedi.

Zeytinli Rock Festivali'ne de izin verilmemişti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014 yılından bu yana pek çok ünlü sanatçının katılımıyla yapılan Zeytinli Rock Festivali'ne de bu yıl izin verilmemişti. Festivalin 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, iptalle ilgili yazısında "Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

ANKA/TY,CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

Fethiye Belediyesi, Muğla Valiliği, Türkiye, Fethiye, Güncel, Son Dakika

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