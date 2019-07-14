Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Fethiye'de, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Patlangıç Mahallesi
Hıdırlık Mevkindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde 40 yangın söndürme işçisi ve 10 kişilik belediye personeli, 5 helikopter ile havadan, 6 arazöz, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 2 belediye arazözü ile karadan müdahalede etti. Yangında, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
(İHA)
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