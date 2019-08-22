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Fethiye'deki yangın kısa sürede söndürüldü

1 saat önce

Fethiye'deki yangın kısa sürede söndürüldüMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, makilik aldan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Fethiye'deki yangın kısa sürede söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, makilik aldan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle öğlen saatlerinde yangın başladı. Yangına havadan 1 helikopter, karadan Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ise 4 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Yerleşim yerine yakın yerde çıkan yangında vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar görürken, Fethiye Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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