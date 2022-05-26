Fethiye'deki yangında bir evde maddi hasar meydana geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangınında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanalbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı - MUĞLA