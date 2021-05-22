Fethiye'deki yangında iki tekne zarar gördü - Son Dakika

Fethiye'deki yangında iki tekne zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tersanede çıkan yangında iki tekne zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tersanede çıkan yangında iki tekne zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Tersanede planya makinasından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki tekne alevlerden zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

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