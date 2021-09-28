Fethiye'deki yelkenli teknede 58 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Teknedeki 58 düzensiz göçmen ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, bir yelkenli tekneyi durdurdu.

Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi