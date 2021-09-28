Fethiye'deki yelkenli teknede 58 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, bir yelkenli tekneyi durdurdu.
Teknedeki 58 düzensiz göçmen ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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