Fethiye'den Çin'e maske yardımı - Son Dakika
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Fethiye'den Çin'e maske yardımı

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir araya gelen yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler, halkın 'koronavirüs' salgınından korunması için Çin'e 3 bin maske yardımında bulundu.

Fethiye'den Çin'e maske yardımı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir araya gelen yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler, halkın 'koronavirüs' salgınından korunması için Çin'e 3 bin maske yardımında bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan 'koronavirüs' salgınının önüne geçmek için Fethiyeli yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler harekete geçti. Zonguldak'taki bir fabrikadan temin edilen 3 bin maske, bugün kargo aracılığıyla İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu'na gönderildi. Solunum yollarından kolayca bulaşan 'koronavirüs' mikrobundan korunmak için özel olarak üretilen maskelerin, Çin'de ihtiyaç duyulan bölgelere gönderileceği kaydedildi. TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, maskelerin virüsün vücuttan çıkmasını ya da girmesini engellediğini söyledi. Zor günlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını belirten Uysal, "Turizmde amacımız sadece para kazanmak değil. Barış elçiliği de yapıyoruz. Binlerce kilometre ötedeki insanlarla ilişki kuruyoruz. Umarım yaptığımız yardım amacına ulaşır" dedi.

'TEMİN ETMESİ OLDUKÇA ZOR OLDU'

Maskeleri temin etmekte çok zorlandıklarını anlatan yamaç paraşütü şirketi sahibi Celal Yıldız, salgının ardından Avrupa'da ve dünyada ihtiyaç duyulan 3 bin maskeyi koliler halinde Çin'e yolladıklarını kaydetti. Yıldız, Türk milletinin din, dil, ırk gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanın yanında olduğunu vurguladı. Yamaç paraşütü pilotu Cemal Övet ise Çin'de ortaya çıkan 'Dayan Vuhan' sloganını desteklediklerini belirterek, Çin halkının bir an önce bu badireyi atlatmasını dilediklerini aktardı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Zonguldak, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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