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Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi Kapılarını Açıyor - Son Dakika

Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi Kapılarını Açıyor

22.06.2021 15:06
Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi Kapılarını Açıyor, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle eğitime ara verilen "Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi" 5 Temmuz Pazartesi kapılarını açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle eğitime ara verilen "Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi" 5 Temmuz Pazartesi kapılarını açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılından bu yana Fethiye ilçesinde hizmet vermeye devam eden "Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi" tekrar hizmete açılıyor. Babataşı Mahallesinde bulunan kreş 25-66 aylık çocukların kişisel bedensel gelişimlerini desteklemek adına hizmet vermeye devam ediyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen kreşin, normalleşme adımları kapsamında eğitim faaliyetlerine tekrar başlama izni verilmesinin ardından 5 Temmuz itibariyle hizmete giriyor.

Çocukların Gelişimi İçin Farklı Dallarda Eğitimler Verilecek

Alanında uzman personel eşliğinde hizmet veren kreş, 88 çocuk kapasitesi ile faaliyete başlarken içinde birçok farklı eğitim dalları da bulunduruyor.

"Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi" çocukların fiziksel ve bedensel gelişimlerini destekleyici spor aktiviteleri, jimnastik ve sanatsal atölye çalışmaları, yaratıcı resim atölyesi, heykel atölyesi, seramik atölyesi ve drama atölyeleri ile psiko-motor gelişimlerini destekleyici el sanatları atölyeleri olmak üzere farklı eğitim dalları bulunuyor. Bunun yanı sıra İngilizce, müzik ve satranç kulüpleri çalışmaları da kreşin eğitim alanları arasında. Ayrıca kreşte dış mekan aktiviteleri ve üretim seralarında tarımsal faaliyetler içeren uygulamalarla çocukların çok yönlü gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Bunun yanış sıra devam eden COVİD-19 tedbirleri doğrultusunda gündüz bakımevimizde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun, girişte HES kodu sorgulanarak ateş ölçümü düzenli yapılacaktır. Ayrıca bakanlığın belirlediği kurallara göre de gerekli önlemler alınmış olup Gündüz Bakımevinde içerisinde gerekli düzenlemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Pandemi, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Fethiye Emin Eller Gündüz Bakımevi Kapılarını Açıyor - Son Dakika


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