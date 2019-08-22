Son Dakika Haberleri: Fethiye, Hollywood'a göz kırpttı
Son Dakika Magazin Haber

Fethiye, Hollywood'a göz kırpttı

1 saat önce

İskoç aktör Mike Michael, Fethiye'de çekilmesi planlanan yeni filmini tanıtmak amacıyla Fethiye Belediyesini ziyaret etti.

Fethiye, Hollywood'a göz kırpttı, System.String[]

İskoç aktör Mike Michael, Fethiye'de çekilmesi planlanan yeni filmini tanıtmak amacıyla Fethiye Belediyesini ziyaret etti.


Daha önce Hollywood yapımı Cesuryürek (Braveheart), 007 James Bond, Gladyatör gibi filmlerde rol alan Mike Michael, Fethiye'de çekilmesi planlanan yeni film için prodüktör koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.


Hazırlık aşamasında olan ve 2020 yılında çekilmesi planlanan yeni filminin tanıtımı ve planlaması amacıyla Fethiye'ye gelen Michael, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Filmin korku türü olacağını söyleyen Michael, Amerikalı ve İngiliz birçok oyuncunun yer alacağını belirtti. Mike Michael, prodüktörlüğünü yapacağı filmin projesinde başrollerden birini ise, başta Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul, Sevda Kuşun Kanadında olmak üzere çeşitli dizilerde ve çok sayıda filmde rol alan Aydan Çakır'ın oynayacağını söyledi.


19 yıldır Fethiye'ye gelen ve Ovacık Mahallesi'nde evi bulunan Mike Michael, kendisini Fethiye'nin fahri hemşehrisi olarak gördüğünü ve Fethiye'yi tüm dünyaya tanıtmak amacıyla elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirdi.


Ziyaretle ilgili düşüncelerini dile getiren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, geçtiğimiz aylarda yine Fethiye'de çekilen "Sol Yanım" isimli Türk filmine destek olduklarını, bu sefer yabancı yönetmen, prodüktör ve Hollywood oyuncularıyla Fethiye bölgesinde film çekilmesini önemsediklerini, büyük bir kısmı Fethiye'de çekilecek olan böyle bir filmin şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.


Mike Michael'inprodüktörlüğünü yapacağı ve Fethiye'de çekilmesi planlanan filmin çekimlerine 2020 Nisan – Mayıs aylarında başlanması planlanıyor. - MUĞLA

Alim Karaca, Hollywood, Fethiye, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli videosunu paylaştı
Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:18:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye, Hollywood'a göz kırpttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]