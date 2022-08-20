Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

20.08.2022 16:46
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak Samet Erdoğan'ın kullandığı 48 ABT 445 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde B.Ş. yönetimindeki 34 LA 2464 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Burak Samet Erdoğan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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