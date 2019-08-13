Son Dakika Haberleri: Fethiye Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda yangın
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Fethiye Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda yangın

33 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.
Helikopterle müdahale nedeniyle Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları durduruldu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:21 Kaynak: AA
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