Fethiye Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda yangın
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:21 Kaynak: AA
Ölüdeniz Mahallesi'nde Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.
Helikopterle müdahale nedeniyle Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları durduruldu.
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