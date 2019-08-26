Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Fethiye Körfezinde görülen renk değişimine ilişkin, "Körfezdeki kirlilik Muğla Büyükşehir Belediyesinin kapasite yetersizliğinden kaynaklanıyor." dedi.

Mete, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) sorumluluğundaki Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Fethiye Körfezinde yaşanan renk değişiminin Fethiye'deki arıtma tesisinin kapasite yetersizliğinden kaynaklandığına dikkati çeken Mete, körfezin bir an önce temizlenmesi gerektiğine işaret etti.

Konunun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Muğla'nın sorunlarının konuşulduğu toplantıda da gündeme geldiğini ifade eden Mete, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 21 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda tüm sorunlar masaya yatırıldı. Biz, büyükşehir belediyesinin ihmalinden kaynaklanan körfezdeki kirliliğin sona ermesi için elimizi taşın altına koyuyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da Fethiye Körfezindeki kirliliğin bitirilmesi için girişimlerinin olduğunu ifa eden Mete, şöyle konuştu:

"Hayatında bu işi hiç yapmamış olanlar oturdukları yerlerden rakam biçiyorlar. Sebep biçiyorlar. Çözüm üretiyorlar. Körfezdeki kirlilik sorununun çözümünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Fethiye ziyaretinde dile getirdi. Sayın bakanımız Fethiye'ye geldiğinde, yani '250 milyon lira gibi bir paraya ihtiyaç var' dediğinde o zaman aday olan şimdiki belediye başkanımız 'Bu kadar paraya ne gerek var? Biz bunu Dünya Bankasından 120 milyon lira kredi alırız ve yaparız' demişti. Şimdi ise 'Buyurun yapın' diyoruz. Ha yapamıyorsunuz. O zaman yardım talep edin. Gelin işbirliği talebinde bulunun. Ağlamayan çocuğa meme verilmez. Siz gelin deyin ki 'Bakın böyle bir sıkıntı var.' Taşın altına biz de elimizi koyalım. Çözüme ulaşması için ne gerekiyorsa yapalım."

Fethiye'deki atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması gerektiğine işaret eden Mete, "Sayın bakanımız arıtma tesisinin kapasitesi arttırılırken bir yandan da körfezin temizliğine başlanması gerektiğine dikkati çekti. 2019 yılı içerisinde sayın bakanım, bu dip temizleme makinesinin Fethiye Körfezi'ne göndereceğinin sözünü verdi. Buradan bir çağrı yapıyorum. Belediye başkanı da arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması için ellerini çabuk tutarak, kendilerine düşeni yapsınlar. Yoksa temizlemeye başladınız, pislik akmaya devam ederse sonuç elde etmek mümkün olmaz." şeklinde konuştu.

Gazeteci Uğur Dündar'ın bir gazetedeki köşe yazısında konuyu ele alış şekline de tepki gösteren Kadem Mete, "Her şeyden önce matematik çok basit. Fethiye Arıtma Tesisinin hacmi 23 bin metreküp. Arıtma tesisine gelenin hacmi 33 bin metreküp. Küsuratlarını söylemiyorum. Matematik denen bir ilim var. Bu demektir ki 10 bin metreküp arıtılmadan körfeze veriliyor. Bu kadar basit. ve alttaki balçık bundan dolayı oluşuyor. Yani körfezi temizlemeden önce bu arıtma tesisinin rehabilite edilmesi lazım. Körfezdeki kirlilik Muğla Büyükşehir Belediyesinin kapasite yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bu kadar açık." değerlendirmesinde bulundu.