Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi incelenecek
1 saat önce
MUĞLA'nın Fethiye Körfezi'nde denizin rengi, sarı ve yeşilin karışımına döndü.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:41 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Fethiye
Körfezi'nde denizin rengi, sarı ve yeşilin karışımına döndü. Bölge sakinleri, tedirgin olurken, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce incelenmek üzere sudan numune alındı.
Fethiye'de, son 2 gündür, özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca denizin rengi, sarı ve yeşilin karışımına döndü. Sudaki renk değişimini fark eden bölge sakinleri ise tedirgin oldu. Fethiye Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere sudan numune aldı. Kısa süre önce aynı bölgeden alınan numunelerin sonuçlarının ise temiz çıktığı öğrenildi.
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