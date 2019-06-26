Son Dakika Haberleri: Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni algler
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Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni algler

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz yüzeyinin sarı ve yeşil renge dönüşmesinin, alglerden kaynakladığı belirlendi.

Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni algler, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz yüzeyinin sarı ve yeşil renge dönüşmesinin, alglerden kaynakladığı belirlendi.
Fethiye Körfezi'nde özellikle Çalış mevkisi ve kıyı boyunca suyun renginin sarı ve yeşil tonlarına bürünmesiyle ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri inceleme başlattı.
Sudan alınan numunelerde yapılan incelemede, renk değişiminin, deniz dibindeki alglerden kaynaklandığı belirlendi.
MUSKİ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Deniz üzerinde görünen yeşil ve sarı renklerin mevsimsel geçişlerde havaların ısınmasıyla birlikte deniz diplerinde bulunan alglerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Renk değişiminin kanalizasyon gideri ya da atık suyla alakalı olmadığını kamuoyuna bildiririz."
Bu arada Fethiye Körfezi deniz yüzeyinin rengi normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Muğla, Fethiye, Güncel
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