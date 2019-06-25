Son Dakika Haberleri: Fethiye Körfezi'nin rengi değişti
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Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

4 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşile dönmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşile dönmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı.
Özellikle Çalış mevkisi ve kıyı boyunca suyun rengi sarı ve yeşil tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizi görüntüledi.
Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri sudan numune aldı. Alınan numunelerin, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi.
Sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı, olası bir kirlilik yaşanırsa ilgili kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı kaydedildi.
Fethiye Körfezi'nin rengi değişti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:28 Kaynak: AA
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