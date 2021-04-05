Fethiye koylarında tematik sualtı tarih parkı için hazırlanan projeye 1 milyon lira destek - Son Dakika

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) hazırladığı "Fethiye Sualtı Tarih Parkı" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 1 milyon lira destek almaya hak kazandı.

FTSO Toplantı salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan ile projeye destek veren kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Çıralı, toplantıda, 3 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek projenin GEKA'dan 1 milyon lira hibe aldığını, projeyle bölgenin yeni çekim merkezi olacağını söyledi

Projeyle Fethiye koylarında gerçekleştirilecek tematik sualtı sergisiyle ilçenin tarihinin su altında canlandırılacağını ifade eden Çıaralı, "Fethiye'nin değerleri Kayaköy, Likya Lahitleri ve Amintas Kaya Mezarları su altında canlandırılacak. Bölgemizin dalış turizmine yönelik potansiyelini ortaya çıkaracak proje aynı zamanda on binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapacak nitelikte olacak." dedi.

Toplantıda, projenin bilimsel danışmanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Lök, yapay resifin tanıtımı, dünyada ve Türkiye'de yapay resif çalışmaları, yapay resifin avantajları ve dezavantajları, balıkçılığa ve dalış turizmine etkisi konularında sunumu yaptı.

Proje kapsamında Fethiye koylarında 3 ayrı noktada tematik sualtı tarih parkı oluşturulacak.