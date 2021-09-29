ŞEHRE İNEN DOMUZLARI ELLERİYLE BESLİYORLAR - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, yanlarında getirdikleri yiyecekler ile yaban domuzlarını besliyor. Turistlerin, bir metreden daha az mesafede domuzlar ile iç içe olması dikkat çekti.

Ormanlık alanlardan Fethiye merkeze kadar inen yaban domuzu sürüleri ara sokaklarda gezerek yiyecek arıyor. Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerden korkmadan rahatça gezerken, yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri ve turistler, ekmek veya çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını besledi.

'KORKULACAK BİR DURUM YOK'

Rus turist Anastasia Zoya, domuzların en yakın arkadaşı olduğunu belirtip, "Her gün buraya yiyecek getiriyorum. Domuzları beslemek için herkesi buraya davet ediyorum. Korkulacak bir durum yok" dedi. Bir başka Rus turist Alexey Faina ise, "Bu zamana kadar yakından hiç bu kadar büyük domuz görmedim. Rusya'da ormanın derinliklerinde yaşıyorlar" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARAR VERMEDİLER"

Bir otelde aşçı olarak çalışan Şener Karagöz, "Yeşilliklerin saplarını ve artan yiyecekleri biriktiriyoruz. Gece ise domuzlara veriyoruz. Hepsini yiyip karınlarını doyuruyorlar. Domuzlar bu zamana kadar kimseye zarar vermedi. Herkes elinden geldiği kadar da bu hayvanlara yardımcı oluyor" dedi.