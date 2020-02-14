Fethiye merkezli fuhuş operasyonunda 1'i polis 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye merkezli fuhuş operasyonunda 1'i polis 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Fethiye merkezli fuhuş operasyonunda 1'i polis 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Muğla Fethiye merkezli Kocaeli ve Aydın'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fethiye merkezli fuhuş operasyonunda 1'i polis 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Muğla Fethiye merkezli Kocaeli ve Aydın'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Farklı uyruklardan 18 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi.


Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yalan vaatlerle ülkeye yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin çökertilmesi için çalışma başlatıldı.


Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında Fethiye, Kocaeli ve Aydın'da 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 18 yabancı uyruklu kadın ise Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.


Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli bugün sabah Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve polis memuru H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Fethiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
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