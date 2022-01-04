Üye Girişi
"Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi"nden yamaç paraşütüyle 167 bin uçuş - Son Dakika

"Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi"nden yamaç paraşütüyle 167 bin uçuş

04.01.2022 11:03
"Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi"nden yamaç paraşütüyle 167 bin uçuş

Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 167 bin uçuş yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 167 bin uçuş yapıldı.

Ölüdeniz'deki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Babadağ'daki pistlerden paraşütle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan merkez, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine, dünyanın önde gelen hava sporları merkezi arasında yer alan Babadağ'ın, her yıl macera tutkunlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Babadağ'ın 1 Haziran 2021'de tam anlamıyla faaliyete geçtiğini anlatan Çıralı, "2019'da 166 bin 813 yamaç paraşütü uçuşu yapılmışken bu sayı 2020'de 74 binlerde kaldı. Geçen yıl Babadağ'dan yamaç paraşütü uçuş sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle 167 bin 3 uçuş gerçekleşti." dedi.

Çıralı, yerli misafirlerin yanı sıra ağırlıkla Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Pakistan'dan gelenlerin yamaç paraşütü yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Uçuş sayısında 200 bin rakamının hedef olduğunu belirten Çıralı, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki yıl pandemide istenilen sonuçlara ulaşılırsa bu hedefimizi yakalayacağız. Dünyada manzarası en güzel olan yamaç paraşütü merkezi Babadağ. Bundan sonra da dünyadaki en güvenilir yamaç paraşüt yapılacak yer olacak. Herkes Ölüdeniz'e gelip buradan yukarıya çıkıyor. Bölge ekonomisine büyük katkısı var. Bölgede 12 ay turizm yapılmasına da büyük katkı sunuyor. Hala Fethiye'ye yamaç paraşütü yapmaya gelenler var. Şimdi gelenler sadece yamaç paraşütü yapmakla kalmıyor, 1700 metreye kar görmek için de çıkıyor. Babadağ'a gelenler bölgeye büyük ekonomik katkı sağladı."

"İlgiden memnunuz"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay ise salgına rağmen geçen yıl gerçekleşen uçuş sayılarının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle sezonun geç ve yavaş başladığını aktaran Akçay, "Bölgede çalışan 350 tecrübeli yamaç paraşütü pilotuyla misafirlerimize hizmet veriyoruz. Gelenleri alınan tedbirler çerçevesinde gökyüzüyle buluşturduk. Geride bıraktığımız yılın ardından 2022'ye de yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisiyle başladık. Şu anda kışın uçuşlarımız devam ediyor. Pandemi müsaade ederse bu yıl da uçuş rakamlarının artacağını tahmin ediyoruz. İlgiden memnunuz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Yamaç Paraşütü, Ölüdeniz, Fethiye, Çıralı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi'nden yamaç paraşütüyle 167 bin uçuş - Son Dakika


Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam! Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!         
11:06
Son Dakika! Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
10:57
Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
10:42
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:58 Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!
10:48 Galatasaray'ın iki futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı
10:41 Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor
10:39 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası
10:37 ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı
10:35 Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor
10:34 Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak
10:22 Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı
10:16 Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli
10:14 Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk mı yaşıyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 11:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: "Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi"nden yamaç paraşütüyle 167 bin uçuş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement