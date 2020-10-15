Fethiye Orman İşletme Müdürü tutuklandı - Son Dakika

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, İşletme Müdürü G.Z'nin kesimi yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin vererek akrabalarının villalarında kullandığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından zimmetine mal geçirdiği ileri sürülen G.Z, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Z, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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