Fethiye potada Abu'yu aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosunu takviye etme çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı ABD'li uzun forvet Abdul-Malik Abu'yla sözleşme imzaladı.

25 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu Avrupa'da daha önce Hırvatistan'ın KK Vrijednosnice Osijek ve Portekiz'in Sporting takımlarında oynadı. Fethiye, Süper Lig'e alındıktan sonra daha önce kısa forvet Elgin Cook, guard Branden Fraizer ve kısa forvet Polat Kaya'yla anlaşmıştı.