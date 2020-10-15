Fethiye potada Atkins'i aldı
15.10.2020 15:02
ING Basketbol Süper Ligi'ne alındıktan sonra kadrosunu takviye etme çalışmalarını da sürdüren Lokman Hekim Belediyespor, AEK'dan Darion Atkins ile anlaştı.
ING Basketbol Süper Ligi'ne alındıktan sonra kadrosunu takviye etme çalışmalarını da sürdüren Lokman Hekim Belediyespor, AEK'dan Darion Atkins ile anlaştı. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiyen 28 yaşında, 2.03 boyundaki Atkins, daha önce Hapoel Holon, Strasbourg, Canarias ve Brose Bamberg'de de forma giydi. Atkins, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ligde çıktığı ilk 3 maçı kaybeden Fethiye, son 3 hafta içinde kadrosuna uzun forvet Abdul-Malik Abu, kısa forvet Elgin Cook, guard Branden Fraizer, kısa forvet Polat Kaya ve uzun forvet Barış Hersek'i dahil etmişti.
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