Fethiye potada evindeki ilk maçta - Son Dakika

Fethiye potada evindeki ilk maçta

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın ilk iç saha maçına çıkacak.

Fethiye potada evindeki ilk maçta, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın ilk iç saha maçına çıkacak. Muğla temsilcisinin Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacağı mücadele Beşkaza Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Basketbol Federasyonu tarafından ek başvuru süreci sonrası 18 Eylül'de Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e alınan Fethiye, kadrosunu takviye edemeden çıktığı ilk maçta Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda 92-55 yenilmişti. Koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında evindeki ilk Süper Lig maçına taraftarından yoksun olacak Fethiye Bld, karşılaşmaya özel hatıra bileti çıkardı. Fethiye Belediyespor'da yeni transferler uzun forvet Abdul-Malik Abu, kısa forvet Elgin Cook, guard Branden Fraizer ve kısa forvet Polat Kaya da yarın forma giyecek.


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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiye potada evindeki ilk maçta - Son Dakika Spor

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